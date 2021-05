Il Lecce pareggia 2-2 al Via del Mare con la Reggina

Nel secondo tempo al 9’ Coda del Lecce non concretizza una buona occasione. Al 40’ Menez dei calabresi va vicino al gol. Al 93’ Coda dei salentini non riesce a schiacciare di testa in porta. Il Lecce è quarto in classifica con 62 punti.

Al 14’ pareggia Stepinski, tiro di destro su passaggio di Mancosu. Al 16’ i salentini passano in vantaggio con Stepinski, tiro di sinistro. Al 27’ la Reggina pareggia con Montalto, tiro da pochi metri.