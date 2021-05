Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Lopalco dice che gli hub sono vuoti mentre a me risulta che molti sono chiusi e che 250mila sessantenni aspettano di essere vaccinati”

BARI - “L’assessore Lopalco dice che gli hub sono vuoti, perché i 60enni rifiutano la vaccinazione. A me risulta, invece, che molti centri sono chiusi, per molti si prevede la chiusura nel prossimo fine settimana e, leggendo i dati, invece, ci sono 250mila 60enni che aspettano trepidanti il loro turno di vaccinazione. Sono preoccupato per tanta dissipazione di parole senza riferimenti numerici, mentre abbiamo in giacenza quasi 250mila dosi, con AstraZeneca non più sul banco degli imputati e anzi con la necessità di risparmiarlo per usarlo nei richiami per il personale scolastico. Insomma, occorre un programma speciale mediante sessioni straordinarie e pure notturne, perché ogni dose di vaccino non somministrata è un potenziale nuovo contagio che si sarebbe potuto evitare”. Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, commentando i dati riferiti alle ore 6:12Andando ai dati della campagna vaccinale, aggiornati alle 6:12 di oggi, risulta il seguente quadro.Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate dosi 32.533. -3.961 rispetto a mercoledì 05, -991 rispetto a martedì 04, -138 rispetto a lunedì 03. Ad oggi sono state consegnate 1.724.655 dosi di vaccini, 1.480.751 delle quali sono state somministrate. Nello specifico sono 1.086.957 prime dosi e 393.794 seconde dosi. In giacenza 243.904 dosi.Il punto sull'immunità. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 27,49%, mentre il 9,96% ha ricevuto anche la seconda dose.Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini. VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 437.300, dosi somministrate 359.697. Giacenza 77.603. Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 9.233 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -4.719 rispetto al giorno precedente.PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.127.605, dosi somministrate 996.365. Giacenza 131.240. Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 20.757 dosi di Pfizer/BioNTech, + 1.944 rispetto al giorno precedente.MODERNA dosi consegnate 137.200, dosi somministrate 106.816. Giacenza 30.384. Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 1.979 dosi di Moderna, -371 rispetto al giorno precedente.JANSSEN dosi consegnate 22.550, dosi somministrate 17.873. Giacenza 4.677. Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 564 dosi di Janssen, -815 rispetto al giorno precedente.Il punto a livello nazionale. La Puglia è in settima posizione nella classifica generale nazionale: su 1.724.655 dosi consegnate, sono state somministrate 1.480.751, pari allo 85,9%.Preceduta da: prima Liguria, seconda Veneto, terza Marche, quarta Lombardia, quinta Emilia Romagna, sesta Molise. Il punto sulle fasce d’età Puglia. Nona per la fascia +90 (57,0%); Nona per fascia 80/89 (70,0%); Quinta per fascia 70/79 (10,0%).Dosi somministrate ai cittadini fragili negli ultimi giorniFragili censiti: 485.896. Attualmente vaccinati 273.422 pari al 28,14%.Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale www.fabianoamati.it/covidreport /comunicato