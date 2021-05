La Provincia Bat presente nel video della MyDeeJayTen 2021

BISCEGLIE (BT) - Andria e Bisceglie presenti nel video celebrativo dell'edizione della corsa non agonistica organizzata da Radio DeeJay: la MyDeeJayTen. Nata dalla DeeJay Ten, la dieci chilometri che ha toccato le città di Bari, Firenze, Milano, e oggi ancora impossibile da riorganizzare per via delle restrizioni anti contagio vigenti, la MyDeeJayTen ha portato migliaia di runners, agonisti e semplici appassionati, a correre o passeggiare per dieci o cinque chilometri nelle città in cui si trovano a vivere, lavorare, studiare.Le iscrizioni alla seconda edizione della MyDeeJayTen hanno visto coinvolti trenta province, tanti paesi esteri e 22000 iscrizioni totali. Il video-racconto dell'evento ritrae anche due città della nostra provincia: Andria, con Castel del Monte, e Bisceglie, con un tratto della costa in zona Grotte di Ripalta.Un piacevole riconoscimento a una Terra, quella pugliese, che si avvicina e si appassiona sempre di più al mondo del running, del wellness e della riscoperta del territorio