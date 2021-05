Luca Sallemi, nelle radio il nuovo singolo ''Verità nascoste''

Arriva nelle radio il nuovo singolo di Luca Sallemi ''Verità nascoste'', un brano dalle sonorità pop rock che risente del gusto della indie rock italiana anni 90/2000, dai bassi profondi dal ritmo incalzante guidato da una voce chiara e brillante che risente delle leggere influenze sonore della più attuale trap music.

Cosa si cela dietro la fine brusca improvvisa ed inaspettata di una storia finita male? Un fulmine a ciel sereno per uno dei due, una decisione ferma e tormentata dall’altra parte.

Verità celate, nascoste in fondo al buio del proprio cassetto del cuore, segreti non sospetti spiazzano, tagliano le gambe a chi credeva che tutto stesse andando per il verso giusto. Adesso avrai il coraggio di guardarmi in faccia e dirmi tutto? O sarà più facile addossarmi delle colpe che magari non ho? Quante scuse inventerai? Troppe domande irrisolte, tutto sospeso.

Davanti a questa situazione di annichilimento si rimane spiazzati e disorientati e viene da chiedersi come si fa? Dove si va?