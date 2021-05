BARI - Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,, lunedì 3 maggio sarà in visita a Bari per un incontro di lavoro con il Presidente della Regione Puglia, la Giunta e i direttori di Dipartimento sul Recovery Plan.Il Ministro Gelmini e il presidente Emiliano terranno un punto stampa lunedì alle ore 15.15, nell’Aeroporto di Bari, Sala degli Ulivi (Centro Congressi - Ala Est Aeroporto Karol Wojtyla).