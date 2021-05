MotoGP: Francia o Spagna fermeranno l'egemonia spagnola?

La storia della MotoGP è davvero molto recente. Come si può leggere a questo link , la nuova classe regine delle gare motociclistiche è partita nel nuovo millennio, più esattamente nel 2002, ereditando il ruolo che in passato avevano le competizioni 500. Nell'arco di 20 anni ci sono stati due grandi interpreti: nella prima fase Valentino Rossi, nella seconda Marc Marquez, entrambi appaiati al record di 6 vittorie.

Ma ancora più evidente è l'egemonia spagnola nella seconda parte della sua storia. Da 9 anni un pilota iberico vince consecutivamente il Mondiale: oltre alle 6 vittorie di Marquez ce ne sono state due di Jorge Lorenzo (che in totale ne ha vinti tre) e nell'ultima edizione il sorprendente Joan Mir che ha portato per la prima volta nella storia una Suzuki in prima posizione alla fine del calendario.

Francia e Italia provano ad interrompere l'egemonia

Dunque nel 2021 gli spagnoli proveranno vincere la decina edizione di fila della MotoGP. Tra i possibili vincitori c'è il campione in carica Mir, Vinales che corre su Yamaha ed ovviamente il fuoriclasse Marquez che dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso anno, è ripartito in questa stagione e ha iniziato a fare qualche punto.

Ha però da rincorrere due giovani davvero molto promettenti che cercheranno di spezzare l'egemonia spagnola. Attualmente infatti, mentre stiamo scrivendo questo articolo, c'è un giovane pilota italiano in testa alla classifica provvisoria: stiamo parlando di Francesco Bagnaia che in sella alla sua Ducati fino a questo momento sta facendo davvero un grande Mondiale. Non è ancora riuscito a vincere una gara ma i piazzamenti comunque gli hanno consentito di conquistare la leadership provvisoria.

Dietro di lui a distanza ravvicinata c'è il francese Fabio Quartararo. Vincitore di due delle quattro gare che si sono disputate fino ad oggi, il pilota nato a Nizza è considerato il favorito numero 1 da molti addetti ai lavori. La "benedizione" per Quartararo è arrivata anche da un ex pilota vincente come il ravennate Marco Melandri. Sarà dunque un Mondiale da vivere con molta attenzione e interesse che potrebbe essere ancora in equilibrio fino all'ultima gara.

Costruttori: Honda davanti a tutti, Yamaha insegue

Se per i piloti, è la Spagna a dominare, sul fronte dei costruttori i giapponesi non hanno rivali ed in particolare è la Honda a dominare la scena. Su diciannove mondiali infatti, ben 10 sono stati vinti dalla casa nipponica che ha portato al successo Valentino Rossi, Marc Marquez, Nicky Hayden, e Casey Stoner.

A seguire c'è la Yamaha che insegue con sette vittorie mentre Ducati e Suzuki hanno portato entrambe per una volta un pilota a vincere il Mondiale. Valentino Rossi e Casey Stoner detengono un primato in comune: sono gli unici due piloti ad aver vinto più Mondiali con moto di produttori diversi, Valentino con Yamaha e Honda, il pilota australiano con Ducati e Honda.

Un record assoluto e unico di Rossi nella storia del Moto Mondiale è invece quello di aver vinto un titolo iridato in 4 diverse classi: 125, 250, 500, e MotoGP.