Roberto Mancini Ct azzurro fino al 2026

E' quanto ufficializzato al termine del Consiglio Federale svoltosi a Roma nella tarda mattinata di lunedì 17 maggio e, a margine del quale, il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha ringraziato il CT azzurro per aver rinnovato un incarico con un compenso economico nettamente inferiore rispetto a quanto percepito da qualsiasi altro allenatore per la guida di un club.

- Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio fino al 2026. Alla luce di questo rinnovo contrattuale, Mancini, in carica dal 2018, potrà preparare l'Italia alle qualificazioni per il prossimo Europeo del 2024 e per le prossime edizioni della Coppa del Mondo del 2022 e del 2026.