Nuovo singolo per I Fly, l'eclettico progetto musicale di Igor Tonso

E' uscito oggi - 17 maggio - in radio e su tutte le piattaforme digitali ''Non mi senti'', il nuovo singolo di I FLY, l’eclettico progetto musicale del producer Igor Tonso. Il brano è una riuscitissima fotografia del sound dell’artista, costantemente in bilico tra sperimentazione e aperture pop. Ad impreziosire il singolo è il featuring con Sara Mancini, la cui voce morbida - stilisticamente quasi opposta a quella maschile di I FLY - crea melodie sognanti dall’appeal radiofonico.



“Tengo molto al timbro e alle sensazioni che possono trasmettere determinati suoni - spiega I FLY - e per questo brano mi sono lasciato ispirare dal suono di pad iniziale. L’idea originale era quella di un pezzo chill, ma mettendoci mano il sound ha preso una direzione molto più bouncy. A quel punto mi è sembrato inevitabile l’inserimento di una voce femminile e nessuna più di quella di Sara Mancini poteva sposarsi meglio con il pezzo”.

Il brano anticipa la pubblicazione di Abitudine d’essere, il nuovo e terzo album di I FLY, in uscita prima dell’estate.

Igor Tonso, in arte I FLY, è un produttore, compositore e cantante classe '99 di Torino. Si avvicina alla musica all’età di 8 anni, iniziando un percorso come chitarrista, quindi come cantante, infine come produttore. Nel 2015 pubblica i suoi primi brani su Youtube e Spotify, intraprende l’attività live e due anni più tardi pubblica il suo primo disco autoprodotto. Conclusi gli studi superiori, si iscrive al CPM di Milano dove affina le tecniche di composizione, arrangiamento e mixaggio. Nel frattempo pubblica un secondo album e inizia a lavorare in studio con diversi artisti, curandone le produzioni. Nel 2021 scrive e produce il suo nuovo disco Abitudine d’essere, in uscita entro l’estate. Ad anticiparlo è il singolo Non mi senti, in featuring con Sara Mancini, disponibile dal 17 maggio su tutte le piattaforme digitali.