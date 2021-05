Ron, esce il nuovo singolo 'Abitante di un corpo celeste'

“Abitante di un corpo celeste” è la nuova canzone di Ron, uno dei protagonisti della nostra musica d’autore, tra i più sensibili, apprezzato dal pubblico e stimato da colleghi e addetti ai lavori. Il brano (su etichetta Le foglie e il vento e distribuzione Sony Music) sarà in radio e sulle piattaforme digitali dal 28 maggio.

Letteralmente “solare” fin dalle prime battute, “Abitante di un corpo celeste” è firmata dallo stesso Ron e da Guido Morra (autore di testi entrati nell’immaginario della gente, come "I migliori anni della nostra vita", "Storie di tutti i giorni", "Che Fantastica storia è la vita", solo per citarne tre).

La canzone è stata prodotta da Ron e Maurizio Parafioriti, e realizzata in studio da Ron (chitarra acustica e voce) con Elio Rivagli (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Nicola Costa (chitarra elettrica e 12 corde) e Alessandro Valle (pedal steel). “Abitante di un corpo celeste” anticipa il nuovo album di inediti (in uscita per la fine di quest’anno), che è parte del progetto artistico legato ai 50 anni di attività di Ron, artista raffinato che vanta un repertorio vastissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale.