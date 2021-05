Serie B: il Chievo sfida l'Ascoli, il Cittadella cerca i tre punti a Venezia

La Salernitana cerca di imporsi a Pescara per essere promosso in Serie A dopo ventiquattro anni. Il Pisa non vuole concedere punti importanti in Toscana all’Entella per concludere bene questa stagione. Il Cosenza deve superare in trasferta il Pordenone per disputare i play out. La Reggina cerca di saltare in Calabria l’ostacolo Frosinone per una continuità di risultati. La Spal deve battere in Emilia la Cremonese per qualificarsi ai play off.

Nella trentottesima giornata di Serie B lunedì 10 Maggio alle 14 il Chievo Verona sfida in casa l’Ascoli. La squadra di Alfredo Aglietti cerca di vincere per confermarsi al settimo posto. Il Cittadella gioca al “Tombolato” col Venezia e deve ottenere i tre punti per un salto di qualità. Il Lecce non ha alternative al successo ad Empoli per rilanciarsi. Il Vicenza cerca di prevalere al “Menti” con la Reggiana dopo aver raggiunto la salvezza. Il Monza deve saltare in Lombardia l’ostacolo Brescia per consolidare il terzo posto.