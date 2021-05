Tennis: a Madrid Berrettini vola in finale

Nella seconda semifinale del torneo di Madrid di tennis maschile Matteo Berrettini vince 6-4 6-4 col norvegese Casper Ruud e vola in finale. Il romano nel primo set piazza il break ed è efficace col dritto. Nel secondo set Berrettini si impone col dritto e con gli aces e si aggiudica l’ incontro. Per Berrettini è la prima finale in un torneo del Master 1000. Nella prima semifinale il tedesco Alexander Zverev supera 6-3 6-4 l’austriaco Dominic Thiem. Una nuova impresa per il tedesco che nei quarti di finale aveva vinto contro lo spagnolo Rafael Nadal.