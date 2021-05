Serie A, calcio femminile: la Pink Bari sconfitta fuori casa, vittoria per la Juventus

Il Milan pareggia 2-2 in casa con il Verona e conclude il torneo al secondo posto a 51 punti. Il San Marino perde 2-1 in casa con la Fiorentina e retrocede in B insieme alla Pink Bari. Il Napoli pareggia 2-2 in Campania con la Roma e si salva. Il Sassuolo vince 6-1 a Empoli. La Juventus e il Milan si qualificano per la Champions League. Cristiana Girelli della Juventus vince la classifica delle capocannoniere del campionato con 22 gol.

Nella ventiduesima e ultima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 2-1 fuori casa con la Florentia San Gimignano. Nel primo tempo al 13’ la Pink Bari passa in vantaggio con Angelica Parascandolo, tiro di destro su cross di Elisa Carravetta. Al 18’ pareggia Melania Martinovic di testa su cross di Sofia Cantore. Al 48’ le toscane realizzano la rete decisiva con la tedesca Florin Wagner, tiro di sinistro da fuori area. La Pink Bari è ultima con 3 punti e già retrocessa in Serie B. La Juventus vince 5-0 in casa con l’Inter è prima con 66 punti e ha già vinto lo scudetto.