Serie A: Ronaldo salva la Juve ad Udine

Ora la Juventus dovrà affrontare il Milan, snodo cruciale del campionato bianconero.

La doppietta di Ronaldo nei minuti finali ad Udine tiene la Juve ancora in corsa per la Champions approfittando dei pareggi di Atalanta e Napoli nel pomeriggio. L’Udinese si era portata in vantaggio al 10’. Una calcio di punizione battuto velocemente ha sorpreso la difesa juventina che ha lasciato Molina libero di calciare.La rimonta degli uomini di Pirlo si è concretizzata negli ultimi 10 minuti. All'83' Ronaldo ha trasformato il calcio di rigore concesso per un tocco di braccio di De Paul in area. La rete del 2 a 1 è arrivata all'89’: il cross di Rabiot ha pescato in area il fenomeno portoghese, abile ad approfittare di un'indecisione di Samir per battere Scuffet di teta.