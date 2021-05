(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 1’ D’ Ursi non concretizza una buona occasione. Al 13’ il Bisceglie resta in dieci. Espulso Pedrini per doppia ammonizione. Al 37’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Antenucci, tiro di sinistro su passaggio di Mercurio. Successo importante per il Bari. E’ quarto con 63 punti.

- Nella trentottesima giornata del girone C di Serie C il Bari vince 2-1 al “ San Nicola” col Bisceglie. Nel primo tempo al 3’ D’ Ursi dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta.. Al 4’ il Bisceglie passa in vantaggio con Rocco, tiro al volo. Al 16’ Cianci del Bari va vicino al gol. Al 21’ Zagaria sfiora il raddoppio. Al 42’ pareggia D’ Ursi, tiro di destro.