Si intensificano i controlli nelle Rsa

ROMA — Nella prima decade di maggio, i Cc del Nas hanno condotto una campagna di controlli in Italia che ha interessato la verifica di 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali, constatando irregolarità presso 141 di esse, pari al 25% degli obiettivi ispezionati. Rilevate 63 violazioni per inosservanza delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19. È emersa la presenza di operatori sanitari e personale addetto alle strutture risultati privi di copertura vaccinale: in almeno 42 strutture per complessivi 87. Sono state chiuse 6 Rsa a causa dello stato di abusivismo o di gravi criticità.