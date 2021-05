Tennis, a Madrid Berrettini vola ai quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del torneo di Madrid di tennis maschile Matteo Berrettini vince 7-6 6-4 con l’argentino Federico Delbonis e vola ai quarti di finale. L’austriaco Dominic Thiem supera 7-6 6-4 l’australiano Alex De Minaur. Il norvegese Casper Ruud prevale 7-6 6-4 col greco Stefanos Tsitsipas. L’americano John Isner si impone 7-6 3-6 7-6 sul russo Andrej Rublev.

Lo spagnolo Rafael Nadal vince 6-3 6-3 con l’altro australiano Alexei Popyrin. Il cileno Cristian Garin si aggiudica 6-4 6-7 6-1 l’incontro contro l’altro russo Daniil Medvedev. Tra le donne nella semifinale l’australiana Ashleigh Barty vince 6-4 6-3 con la spagnola Paula Badosa. Nei quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka supera la belga Elise Mertens per il ritiro nel secondo set sul 4-0 per la Sabalenka per l’infortunio della Mertens dopo che la Sabalenka prevale 6-1 nel primo set.