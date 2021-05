Basket, il San Severo perde 73-63 in casa col Chieti

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della seconda giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo perde 73-63 in casa col Chieti. Primo quarto, Ikangi e Antelli 9-2 per i pugliesi. Ikangi 12-11. Sorokas, il Chieti prevale 14-13. Contento, 21-14 per i pugliesi. Antelli e Mortellaro, 26-19. Ogide, San Severo si impone 31-26. Terzo quarto, Bozzetto e Sorokas, 34-32 per gli abruzzesi. Graziani e Williams, 41-40. Sodero, 43-42.

Contento, San Severo trionfa 51-49. Quarto quarto, Ikangi 54-53 per i pugliesi. Williams 60-55 per gli abruzzesi. Sorokas, 65-60. Williams, 71-60. Graziani, il Chieti vince questo quarto e 73-63 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. Migliori marcatori, nei pugliesi Contento 16 punti e Mortellaro 14. Nel Chieti Sorokas 16 punti e Williams 14.