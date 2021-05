Tennis, Madrid: Marco Berrettini sconfitto dal tedesco Zverev

Nella finale del torneo di Madrid di tennis maschile Matteo Berrettini perde in tre set 6-7 6-4 6-3 col tedesco Alexander Zverev. Per il romano terza sconfitta col tedesco dopo quelle nel 2018 a Roma e nel 2019 a Shanghai. Nel primo set Berrettini molto preciso nel servizio e con i lungo linea, fa la differenza in positivo al tie-break con i colpi da fondo campo.

Nel secondo set il tennista romano in difficoltà contro gli aces del tedesco. Nel terzo set molti errori di Berrettini in particolare col top spin e le demivolèe. Per Zverev secondo successo nella sua carriera a Madrid.