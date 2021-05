Basket, la Fortitudo Bologna vince 75-68 in casa con Cantù

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della ventinovesima giornata di A/1 di basket maschile la Fortitudo Bologna vince 75-68 in casa con Cantù. Primo quarto, Gaines 11-4 per i lombardi. Banks impatta per gli emiliani, 11-11. Radic, Cantù prevale 21-20. Secondo quarto, Aradori 31-21 Fortitudo. Smith, 38-36 Cantù. Withers consente agli emiliani di chiudere in parità questo quarto, 38-38. Terzo quarto, Banks tripla 41-38 Fortitudo. Aradori, 46-42. Baldasso e Totè, Bologna trionfa 56-52.

Quarto quarto, Banks e Hunt 67-59 Fortitudo. Procida tiene in gara i lombardi, però 70-66 per gli emiliani. Banks e Aradori, la Fortitudo Bologna vince questo quarto e 75-68 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono penultimi in classifica con 20 punti insieme a Reggio Emilia, Pesaro Brescia e Varese. Migliori marcatori, nella Fortitudo Banks 20 punti e Aradori 17. Nel Cantù Gaines 22 punti e Radic 17. Nella trentesima giornata stasera la Fortitudo Bologna giocherà alle 20, 30 fuori casa contro Trieste.