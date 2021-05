Torre Quetta: pubblicata la gara per la concessione triennale

Descrizione mq. tot. mq. Area scoperta · area di parcheggio mq. 7.360,00 ca. · campo di beach volley mq. 1.017,00 ca. · n. 5 aree asservite esterne gazebo mq. 180 ca. (mq.36x5) · n. 5 aree asservite servizi gazebo mq. 49,5 ca. (mq.9,9x5) · n.3 aree asservite esterne chioschi mq 108 ca. (mq.36x3) · n. 3 aree asservite servizi chioschi mq. 29,7 ca. (mq. 9,9x3) Mq. 8744,2 Aree occupate con opere di difficile rimozione · n. 5 gazebo mq. 122,50 ca. (mq. 24,5x5), · n. 3 chioschi mq. 73,5 ca. (mq. 24,5x3) Mq. 196

BARI - È stata pubblicata questa mattina sul portale del Comune di Bari, Sezione Bandi e Concorsi, Bandi di gara e Contratti, a questo link , la procedura telematica dell’avviso per la concessione demaniale marittima con finalità turistico ricettiva avente ad oggetto aree, manufatti e servizi della spiaggia di Torre Quetta.Si tratta di una concessione triennale che sarà rilasciata in favore di un unico soggetto individuato in considerazione del maggior rialzo sul canone di concessione, quantificato dall’amministrazione comunale in applicazione della vigente normativa.La concessione oggetto del bando riguarderà le seguenti aree e attività:

La concessione ha inoltre ad oggetto le seguenti attività:

· gestione del parcheggio, con definizione del costo per la sosta determinato come segue: per le automobili € 3 /intera giornata, € 2 / mezza giornata (dalle ore 14.00 alle 24.00), per i motocicli tariffa unica di € 1, consentendo al concessionario di trattenere i relativi proventi;

· gestione del campo di beach volley;

· gestione dei chioschi e gazebo per attività di vendita di alimenti e bevande.

Il concessionario dovrà assumere gli oneri connessi con la pulizia, la manutenzione (con esclusione della manutenzione degli impianti di elettrici), la custodia dell’intero compendio e dei bagni pubblici presenti, con esclusione della manutenzione dei pontili e della spiaggia in ciottoli, inoltre deve predisporre gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza della balneazione in conformità alle norme vigenti.L’aggiudicazione avverrà in favore del massimo rialzo percentuale sul canone a base di gara, pari ad € 35.483,37 per l’intera durata della concessione.Il plico telematico per l’ammissione alla procedura dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito www.comune.bari.it - sezione “Bandi di gara e contratti” - “Accesso Operatori Economici” entro le ore 9 del 7 giugno prossimo.Possono partecipare alla gara i soggetti singoli, associati o consorziati identificati in via analogica con riferimento all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.È fatto divieto a ciascun componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.Non è consentita la partecipazione alla gara al soggetto che sia già titolare di 2 concessioni demaniali marittime presso il territorio del Comune di Bari, con esclusione del rilascio di concessioni suppletive ex art. 24 regl. Cod. nav.“Torre Quetta così come abbiamo imparato a viverla e ad apprezzarla tornerà presto - commenta il sindaco Antonio Decaro -. A piccoli passi vogliamo riconquistare spazi e momenti di normalità per quando, finite le restrizioni, potremo tornare a vivere insieme. Torre Quetta è un simbolo per questa città: qui i baresi hanno riscoperto il nostro mare e imparato a vivere la nostra costa di giorno e di sera, ognuno a suo modo, e con i propri mezzi e tempi. Era una scommessa, quando abbiamo proposto il primo avviso di concessione e i baresi l’hanno vinta appieno. Per questo non ci siamo arresi davanti ai problemi e alle vicissitudini, perché il nostro obiettivo è consegnare questo spazio ai cittadini, alle famiglie, ai più giovani, a tutti quelli che scelgono Bari. Torre Quetta tonerà e sarà più bella e più forte di prima”.“Voglio ringraziare gli uffici comunali per il lavoro fatto fino ad oggi – commenta l’assessora allo Sviluppo economico e al Mare Carla Palone -. In questi mesi ci siamo concentrati sulla definizione di tutte le procedure così da offrire agli operatori la possibilità di tornare ad investire sulla nostra costa. Stiamo ancora vivendo un momento difficile, la crisi economica determinata dalla pandemia ha messo a dura prova tantissime attività del nostro territorio ed è per questo che, per quanto possibile, stiamo cercando di proporre nuovi investimenti e occasioni di lavoro che possano far ripartire la città anche economicamente. Torre Quetta, inoltre, così come tutta la nostra costa, è un patrimonio per la città, che noi abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Si apre così una nuova stagione per quella che, a tutti gli effetti, rappresenta la spiaggia che ha segnato, negli anni, l’inizio di un nuovo rapporto dei baresi con il mare”.Per partecipare occorre:- collegarsi al sito www.comune.bari.it e registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;- accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” allegato al presente bando di gara;- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta.