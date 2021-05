Vaccinazioni aziende, Zullo: “Meno proclami ed illusioni, più certezze per le aziende pugliesi"

BARI - “Qual è la modalità di attuazione del protocollo di vaccinazione anti covid nei luoghi di lavoro in Puglia e da quando si potrà partire? Due domande che non trovano ancora risposta, malgrado le direttive nazionali. Per questo ho voluto audire l'assessore Pier Luigi Lopalco: se, da un lato, la propaganda di Stato illude le aziende dando prima il via per metà maggio, poi per fine maggio, dall'altro l'assessore pugliese alla Sanità comunica che prima di giugno non si inizierà". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia Puglia in Consiglio regionale, Ignazio Zullo."Chiedo allora - prosegue - all'Istituzione di essere franca e leale con gli imprenditori. Non si può propagandare né creare illusioni e disparità, tantomeno andare in giro ad inaugurare hub vaccinali in aziende spacciandole poi per inaugurazioni che le aziende stesse fanno a scopo pubblicitario. Sarebbe un favoritismo che inquina il senso di imparzialità e di concorrenza libera. Le aziende, tutte, devono essere messe nelle condizioni di partire nell'ordine di priorità che l'Inail stabilirà. Sono principii elementari anche semplici da applicare”, conclude Zullo.