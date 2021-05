Vaccini, da lunedì 10 maggio prenotazioni per le persone dai 59 ai 50 anni

BARI - Dalla settimana prossima sarà possibile prenotare le vaccinazioni anticovid per coloro che rientrano nella fascia di età tra 59 e 50 anni (nati tra il 1962 e il 1971): una platea di 469.832 persone. Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto.Si partirà alle ore 14:00 di lunedì 10 maggio dai 59enni e 58enni (nati 1962 e 1963). Per i nati tra il 1964 e il 1971 si procederà in ordine di anzianità secondo il calendario che sarà pubblicato su La Puglia ti vaccina.Possono prenotare il proprio appuntamento anche le persone nate tra il 1942 e il 1961 che non hanno finora confermato l’adesione alla campagna vaccinale.L’appuntamento può essere prenotato o spostato con tre modalità:• online, tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina. L’accesso avviene tramite SPID o con tessera sanitaria e codice fiscale; • tramite numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; • presso le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.Le somministrazioni per questi nati partono il 12 maggio 2021, mentre la campagna vaccinale continua anche in queste ore per:-i cittadini con fragilità da parte dei medici di medicina generale e dei Centri di cura specialistici; al momento c’è la totale copertura dei malati oncologici, sono in via di completamento le vaccinazioni dei pugliesi con malattie rare, prosegue la copertura di tutte le persone dai 16 anni in su particolarmente fragili e dei caregiver;-la somministrazione delle seconde dosi, per tutto il personale scolastico e delle forze dell’ordine (una platea di circa 100mila persone in Puglia, vaccinata per la maggior parte con Astrazeneca) nei tempi previsti dalle circolari ministeriali che nel contempo hanno valutato l’estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna nella sesta settimana dalla prima dose);-completamento delle fasce over60, senza fragilità, negli hub e Centri vaccinali, la cui situazione, alle 14 di ieri, era la seguente:1^ dose: over 80 anni 89,6% in Puglia (dato Italia: 87,8%)1^ dose: 70-79 anni al 77% in Puglia (dato Italia 69,2%)1^ dose: 60-69 anni al 42% in Puglia (dato Italia 41,1%).