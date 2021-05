Inter-Sampdoria 5-1: doppietta di Sanchez, a segno anche Pinamonti

L'anticipo di serie A si è rivelato l'occasione per dare possibilità a tutta la rosa di onorare il cammino vincente. Gagliardini servito da Young sblocca il risultato, poi lo stesso centrocampista serve Sanchez che raddoppia. Sempre nel primo tempo il cileno firma il 3-0 da una palla ricevuta da Hakimi. I blucerchiati si fanno pericolosi con Keita.





Nella passerella dei protagonisti della stagione, nel secondo tempo c'è gloria per Pinamonti che realizza la sua prima rete in nerazzurro. Infine Lautaro realizza il rigore . Ai cinque gol interisti si oppone quello di Candreva, vecchia conoscenza del Meazza. Da adesso alla fine per l'Inter ogni gara potrebbe essere una festa.

A scendere in campo contro la Sampdoria che ha applaudito l'ingresso in campo dei neo campioni, le secondo linee dell'Inter non hanno sfigurato. In grande spolvero Gagliardini e in difesa oltre a Ranocchia si è rivisto D'Ambrosio.