Visita Tateo (Lega) a manifestazioni polizia penitenziaria carcere di Bari: "Onore all’impegno degli agenti"

BARI - “Ho partecipato alla manifestazione che si è tenuta nei pressi del Carcere di Bari insieme alla polizia penitenziaria e tutte le sigle sindacali, la Lega è dalla parte degli agenti di Polizia Penitenziaria. Rivolgiamo un plauso a questi uomini e queste donne per il lavoro che svolgono, spesso in condizioni non ottimali dal punto di vista logistico e del personale. Forze dell’Ordine che con impegno e professionalità mettono in gioco anche la propria incolumità al servizio della legge e per la tutela della stabilità all’interno delle case circondariali. Occorre al più presto sbloccare nuove assunzioni per risolvere alla cronica carenza di organico e garantire a tutti il diritto alle ferie, per trascorrere del tempo anche con i propri affetti”. Queste le dichiarazioni di, deputata pugliese della Lega componente della Commissione Giustizia di Montecitorio