Aleida Guevara premiata ai Magna Grecia Awards

BARI - “Per noi è un grandissimo onore ricevere la visita di Aleida Guevara, che rappresenta una storia importante”. Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine dell’incontro nel pomeriggio con Aleida Guevara, medico pediatra a Cuba e figlia di Che Guevara. Era presente anche Marco Papacci, Presidente Associazione Nazionale Italia Cuba.“Una storia – ha proseguito Emiliano – di un Paese che si è emancipato da una dittatura terribile facendo il suo cammino. Il premio che riceverai questa sera è un riconoscimento a Cuba, alla storia della tua famiglia, ma anche a te al tuo lavoro di medico pediatra, che si è distinto in questo momento storico così drammatico e che ha dedicato tutta la sua vita a dei bambini che vivono grandi difficolta. Fare il medico in un Paese che subisce un blocco anche sui farmaci e sui macchinari non è una cosa semplice. Il premio che riceverà Aleida è un premio ad un modo di concepire la medicina, concepire l’impegno nella professione medica. Il Chè è un simbolo sicuramente molto utilizzato, a volte anche male, ma nella mia vita ha avuto un ruolo molto importante, mi ha insegnato a non abbassare la testa e a combattere per la giustizia e l’uguaglianza nel limite delle mie possibilità”. “Se vengo premiata oggi – ha detto Aleida Guevara – è perché nella nostra storia c’è una figura straordinaria che si chiamava Josè Martì che portiamo avanti nel nostro pensiero e in quello che facciamo”.Il Presidente Emiliano e Aleida Guevara parteciperanno questa sera alla 24° edizione del Magna Grecia Awards, il prestigioso premio ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, che quest'anno si terrà nel sagrato della Basilica di San Nicola di Bari, dove Aleida Guevara sarà premiata per il suo impegno nella gestione dell’emergenza Covid-19.