- Tragedia al quartiere Madonella di Bari, dove una ragazza di 16 anni è precipitata dal nono piano dopo che il lucernario, del terrazzo della sua abitazione, su cui camminava, ha ceduto. L'incidente è avvenuto in Via Di Vagno, dove il 118 ha potuto solo constatare il decesso della giovane. Sul caso il pm ha aperto un fascicolo per indagare su eventuali responsabilità di quanto accaduto.