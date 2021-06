(via Kleb Basket Ferrara Fb)

- Nella quinta gara dei quarti di finale dei Play Off di A/2 di basket maschile Ferrara vince 66-62 a Treviglio e si qualifica per la semifinale insieme a Tortona che supera 78-76 in casa Ravenna. In semifinale Ferrara sfiderà Napoli, Tortona giocherà con l’Eurobasket Roma Torino affronterà Verona e Scafati dovrà vedersela con Udine. Le prime gare delle semifinali si giocheranno stasera a Torino e Tortona e domani sera a Napoli e Udine.