Amichevoli: ok Inghilterra e Turchia, pareggia il Portogallo

Il Portogallo pareggia 0-0 a Madrid con la Spagna. Nel primo tempo al 23’ annullato un gol a Fonte del Portogallo per un fallo su un difensore. Al 28’ Torres della Spagna non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 41’ Semedo dei lusitani con un tiro di destro su passaggio di Cristiano Ronaldo non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 5’ Morata degli iberici va vicino al gol. Al 24’ Cristiano Ronaldo non concretizza una buona occasione. Al 91’ Morata colpisce la traversa.

A Paderborn in Germania la Turchia supera 2-0 la Moldavia. Nel secondo tempo al 12’ la Turchia sblocca la partita con Ylmaz che su passaggio di Calhanoglu vince un contrasto col difensore Posmac e con un tiro in diagonale insacca. Al 32’ raddoppia Under, pallonetto di sinistro da posizione angolata. La Turchia sarà la prima avversaria dell’ Italia venerdì 11 Giugno a Roma agli Europei.