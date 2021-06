Tennis: a Eastbourne Sonego vola in finale

Tra le donne nella prima semifinale a Eastbourne Camila Giorgi eliminata dall’estone Anett Kontaveit per il ritiro per l’infortunio alla coscia sinistra della Giorgi nel primo set sul 5-4 per la Kontaveit. Nella seconda semifinale la lettone Jelena Ostapenko vince 6-4 6-1 con la kazaka Elena Rybakina.

Nella prima semifinale del torneo di Eastbourne in Inghilterra Lorenzo Sonego vince 6-1 3-6 6-1 con l’australiano Max Purcell e vola in finale. Nella seconda semifinale l’altro australiano Alex De Minaur supera 6-3 7-6 il sud coreano Soon Woo Kwon.