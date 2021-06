BMT 2021: Msc Crociere ancora protagonista

NAPOLI - Riparte dal BMT di Napoli l’industria fieristica del turismo nel 2021. Un’edizione speciale quella di quest’anno che si annuncia particolarmente importante per il rilancio del settore e che, ancora una volta, vedrà MSC Crociere tra i protagonisti. Prima compagnia crocierista a ripartire già nell’agosto del 2020, al BMT 2021 MSC Crociere presenta tutte le novità relative alla prossima stagione estiva e alla stagione invernale, oltre alle 3 nuove navi che saranno battezzate entro il 2022.Alla kermesse, giunta alla 24esima edizione e che quest’anno è inaugurata dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, sono presenti i grandi brand dell’industria turistica, le associazioni di categoria in rappresentanza di operatori, le agenzie di viaggio e poi gli Enti del Turismo stranieri e le Regioni italiane.“Vogliamo che la BMT 2021 sia ricordato come l’edizione del rilancio. Il rilancio di un settore che prima della pandemia valeva il 13% del PIL italiano, e che dava lavoro a migliaia di aziende e di famiglie – ha dichiarato il Managing Director di MSC Crociere Leonardo Massa. “Dalla ripartenza delle nostre navi nell’agosto 2020 abbiamo trasportato oltre 70mila passeggeri che hanno potuto ritrovare una certa normalità grazie al nostro protocollo di salute e sicurezza che è oggi un vero e proprio modello a livello mondiale.La nostra strategia di un ritorno graduale alla normalità ci ha portato ad aumentare progressivamente le mete raggiungibili dalle nostre navi anche grazie all’apertura di sempre nuovi porti in tutta Europa e non solo. Per questa estate schiereremo ben 6 navi soltanto nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, con 11 porti di imbarco e sbarco in tutta Italia per aiutare i passeggeri a raggiungere lo scalo più vicino alla loro abitazione.Il prossimo 3 luglio riprenderà anche l’attività nei Paesi del Nord Europa dove, dopo crociera inaugurale di MSC Virtuosa partita lo scorso maggio nel Regno Unito, sarà impiegata MSC Seaview per crociere nel Mar Baltico di 7 notti che comprendono escursioni protette a Visby, Stoccolma e Tallinn e partenza da Kiel (Germania).”