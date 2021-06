ROMA - Sono 2.079 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 giugno, secondo i dati - regione per regione - nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 88 morti. Da ieri, eseguiti 205.335 tamponi, l'indice di positività è all'1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 626 (-35 da ieri).