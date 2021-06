Da oggi in radio “1+1”, il nuovo singolo di Matteo Faustini

Matteo Faustini si fa in due per il suo nuovo progetto discografico, ma rimane sempre unico e autentico! Da oggi, venerdì 18 giugno, è in radio “1+1” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy), il nuovo singolo del cantautore già disponibile in digitale che anticipa il secondo album di inediti di prossima uscita.

Il brano è accompagnato dal videoclip, diretto da Nicola Conversa e che vede la partecipazione degli attori Anna Madaro e Romolo Guerreri.

“1+1” è uno dei brani più uptempo del repertorio del cantautore, che in questo testo gioca con le parole e i numeri per mandare un messaggio importante: per essere pronti ad amare qualcuno bisogna prima amare se stessi. Il brano è prodotto da Enrico “KIKKO” Palmosi e Sabatino Salvati e scritto dallo stesso Matteo in collaborazione con Marco Rettani.

«Io non credo nella dolce metà, ma nel dolce intero. L’amore non ci completa, ci arricchisce; prima però dobbiamo imparare ad amarci, perché il verbo amare è anche un verbo riflessivo – racconta Matteo Faustini – È più facile aggrapparsi a qualcuno che lasciarsi cadere da soli, ma spesso è cadendo da soli che impariamo come arrampicarci insieme».





Matteo Faustini, classe 1994, è un cantautore bresciano che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da bambino. Nel 2007, infatti, entra a far parte del coro delle voci bianche della Scala di Milano, mentre negli anni seguenti si mette in gioco con il teatro, entrando così a contatto con un mondo a lui nuovo e allo stesso tempo stimolante. A 18 anni sente il bisogno di esprimersi attraverso la musica, intraprendendo così un percorso cantautoriale e sviluppando una forte esigenza di sperimentazione e ricerca musicale.

Parallelamente agli studi in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Matteo partecipa e vince vari concorsi musicali come "La VOCE di Lodi - The Tunnel" (incluso il premio della critica assegnato dalla cantautrice, compositrice e musicista Andrea Mirò) e il “Festival della Canzone – Città di Arese”, si classifica al secondo posto e vince il premio come miglior inedito al “Premio Franco Reitano” e si aggiudica una borsa di studio presso la “Lizard Accademie Musicali”.