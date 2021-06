E' il 10' di Danimarca-Belgio quando il gioco si ferma per tributare un lungo e fragoroso applauso a Christian Eriksen. Il minuto scelto per lo stesso numero di maglia del nazionale danese è servito per sostenerlo moralmente a seguito del malore che lo ha colpito al termine del primo tempo di Danimarca-Finlandia, disputatasi il 12 giugno e valida quale prima gara del Girone B di Euro 2020.