Emergenza Covid-19: dalla Regione 500mila euro ai Comuni costieri pugliesi per attività di assistenza e vigilanza sulle spiagge libere

BARI - "Anche quest’anno la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Piemontese e del Presidente Emiliano, ha assegnato la somma straordinaria di 500mila euro ai Comuni costieri per attività di assistenza e vigilanza sulle spiagge libere della nostra regione". Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto."Stante, infatti, la proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale - ha aggiunto - , si è reso necessario attingere al “Fondo di riserva per le spese impreviste” per adottare specifiche misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 ed affrontare più serenamente la stagione balneare lungo gli 865 Km di costa pugliese. Le Linee Guida per la fruizione di stabilimenti balneari e spiagge raccomandano l’informazione e la responsabilizzazione individuale nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione e suggeriscono la presenza di un addetto alla sorveglianza per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi presenti. Pertanto, per rispondere all’esigenza di sostegno finanziario manifestata dai 69 Comuni costieri, per tramite dell’ANCI, la Regione adotterà gli stessi criteri di riparto dell’anno scorso che fanno essenzialmente riferimento ai chilometri di costa di competenza dei singoli comuni: un importante aiuto a beneficio e tutela della salute pubblica con ricadute sul turismo e sulle attività economiche della regione", conclude Borraccino.