Strage del Mottarone, "freni bloccati da anni"

VERBANIA - Nuove evoluzioni sulla strage del Mottarone. La Procura di Verbania ha ricevuto i video girati, tra il 2014 e il 2018, da uno svizzero dai quali emergerebbe l'utilizzo anche in quegli anni dei forchettoni per disattivare i freni di emergenza della funivia del Mottarone.Le immagini erano state inviate all'emittente tv tedesca ZDF, dopo l'incidente, e la Zdf ha comunicato di averle girate ai pm di Verbania.I filmati ora dovranno essere analizzati dagli inquirenti per capire se davvero già almeno 7 anni fa venivano usati i "ceppi" per bloccare il sistema frenante di emergenza. Il caposervizio Tadini ha detto che i forchettoni venivano usati perché c'erano anomalie ai freni. Le indagini sono in corso anche in relazione a queste lamentate anomalie.