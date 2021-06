Estate Leggerà - Bari Social Summer 2021: al via gli appuntamenti con le 'Veleggiate sociali' e le 'Storie in panchina'

BARI - Nell’ambito della rassegna “Estate Leggerà” - Bari Social Summer 2021, promossa dall’assessorato comunale al Welfare e coordinata dalla Biblioteca Ragazzi[e] in collaborazione con la rete Barisocialbook, partono oggi gli appuntamenti di “Storie in panchina” e “Veleggiate in biblio barca”. “Storie in panchina” è un'iniziativa nel corso della quale speciali cantastorie e narratori, all'interno di parchi e giardini comunali, leggono ad alta voce racconti tratti da Albi illustrati rivolti a bambini e famiglie, che dovranno prenotare la propria partecipazione inviando una mail a estatebibiliotecaragazzi@gmail.com.Il primo appuntamento è fissato questo pomeriggio, alle ore 18, nel giardino Baden Powell, in piazza Antonio Gramsci 3; i successivi sono fissati il 1° luglio a Ortodomingo, il 13 luglio nel Nature camp di via Vassallo, il 4 agosto nel giardino Baden Powel e il 2 settembre ancora in via Vassallo (come da locandina allegata).È salpata nel primo pomeriggio dalla Darsena Mar di Levante, invece, la prima delle “Veleggiate in biblio barca”, che prevedono la presentazione di libri durante la navigazione, alla presenza degli autori. Oggi i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere, attraverso le parole dell'autore Nicola De Matteo, la storia di “La limonaia di Boboli” (ed. Florestano). A bordo anche la danzatrice e regista Elisa Barucchieri, speciale voce narrante di questo primo appuntamento.Il secondo evento a bordo della biblio barca, in programma il 1° luglio dalle ore 15 alle 17, vedrà come ospiti Maria Pia Latorre e Paola Santini, autrici di “Un gol da gigante” (ed. Adda).Anche per partecipare agli appuntamenti delle veleggiate è necessario prenotarsi via mail scrivendo a estatebibiliotecaragazzi@gmail.com. Il programma completo delle veleggiate è consultabile sulla locandina allegata.