Euro '21: il barese Castrovilli entra nei 26 dell'Italia

Il centrocampista della Fiorentina, nativo di Minervino Murge in provincia di Bari, e con un passato nella Primavera del club biancorosso, subentra al romanista Lorenzo Pellegrini che salterà la competizione per un problema al flessore. Dopo Antonio Cassano a Euro 2004, Gaetano Castrovilli è il secondo prodotto del vivaio barese a partecipare alla Coppa Europa per Nazioni.

- Dopo l'aggregazione, la convocazione. E' la trama a lieto fine per Gaetano Castrovilli che, dopo l'ok definitivo della Uefa, entra ufficialmente nell'elenco dei 26 azzurri convocati dal Ct Roberto Mancini per l'Europeo di Calcio che partirà venerdì 11 giugno 2021 alle ore 21.00 con la gara Italia-Turchia allo Stadio Olimpico di Roma.