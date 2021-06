Europei e Coppa America: divertirsi con le app online

L’estate che si avvicina non lascerà assolutamente gli amanti di sport e di calcio a bocca asciutta. Infatti a partire da giugno sarà il turno di Euro 2020 e Copa America CONMEBOL, che vedranno disputarsi la fase finale rispettivamente a Londra e in Argentina a luglio. Neanche il tempo di celebrare i campioni d’Europa e del Sud America per nazioni che sarà il turno delle Olimpiadi di Tokyo, giunte alla loro XXXII edizione, e che ospitano quattro nuove discipline. Grandi eventi anche per divertirsi fra giocate, statistiche e puntate su vari siti come rabona scommesse , su cui troviamo tante informazioni utili.L’ultima volta che l’Italia ha ospitato una competizione per nazionali, la nostra squadra azzurra si era comportata particolarmente bene e aveva quasi sfiorato la finale, perdendo la semifinale con l’Argentina a Napoli. Quest’anno, in virtù della nuova formula che prevede ben dodici paesi ospitanti, lo Stadio Olimpico sarà protagonista ospitando tre gare dell’Italia, cosa che fa aumentare ancor di più l’appeal degli azzurri nelle quote di siti come rabona scommesse. La nostra nazionale arriva da una serie di record e risultati invidiabili, che hanno definitivamente cancellato la passata negativa esperienza del 2018 con la mancata qualificazione ai campionati del mondo di calcio in Russia. Le nazionali favorite sono assolutamente Francia e Belgio, anche in relazione agli ottimi piazzamenti ai mondiali, subito dietro nei pronostici ci sono Inghilterra, Portogallo, Spagna e appunto l’Italia, con gli azzurri protagonisti anche di un mini documentario targato RAI . Attenzione anche alla Croazia che non è inserita fra le vincenti sicure solo perché alcuni dei suoi uomini migliori sono in ombra, vedi Modric, nonostante un Perisic dell’Inter invece in ottima forma quest’anno.Come anticipato l’estate sarà ricca di sport e tante saranno le applicazioni e le piattaforme utilizzate per spulciare informazioni, per conoscere le formazioni delle squadre in anteprima o semplicemente per divertirsi con gli amici a puntare su rabona scommesse. In contemporanea con Euro 2020 ci sarà la Copa America di calcio alla quale parteciperanno tanti calciatori presenti nel nostro campionato di Serie A. Non ci sarà però Dybala, tenuto fuori dal selezionatore della nazionale Argentina, nazione che ospiterà in parte questa manifestazione. Grande attesa invece per i due colombiani dell’Atalanta, due fra i migliori attaccanti degli ultimi cinque anni della nostra Serie A, parliamo di Muriel e Zapata, capaci di realizzare in due ben 37 in goal in Serie A quest’anno. Le finali di Europei e Copa America ci saranno l’11 luglio, e neanche due settimane dopo partirà l’olimpiade di Tokyo dal 23 luglio, che vedrà l’esordio di quattro nuove discipline: surf, karate, arrampicata sportiva e skateboard. Non solo, i Giochi Olimpici giapponesi promettono di essere una manifestazione all’insegna delle nuove tecnologie e si vedranno infatti decine e decine di robot aiutare turisti e atleti durante i giochi.Per non farsi mancare nulla il 2021 a ottobre vedrà impegnate quattro nazionali di calcio per la fase finale di Nations League che si svolgerà in Italia fra Milano e Torino a inizio ottobre. Al via un’estate di sport, di calcio e di navigazione fra siti e piattaforme di sport e statistiche come rabona scommesse. Eurosport sarà il Media di riferimento per le Olimpiadi, quindi tutte le info saranno sul sito e sulla relativa app, mentre RAI e Sky avranno gli europei. Le partite della nazionale italiana saranno sempre garantite in chiaro dall’emittente nazionale.