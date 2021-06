Euro '21: pareggiano Croazia e Inghilterra

(via England Football Team fb)





L’Inghilterra pareggia 0-0 a Londra con la Scozia. Nel primo tempo al 4’ Adams della Scozia non concretizza una buona occasione. Al 12’ Stones dell’ Inghilterra di testa colpisce il palo. Nel secondo tempo al 10’ Foden dell’ Inghilterra con un tiro di destro non inquadra la porta. L’ Inghilterra e la Repubblica Ceca sono prime in classifica con 4 punti. Dietro di loro ci sono la Croazia e la Scozia a 1.

Nel Gruppo D degli Europei la Croazia pareggia 1-1 a Glasgow con la Repubblica Ceca. Nel primo tempo al 37’ la Repubblica Ceca passa in vantaggio con Schick su rigore concesso per un fallo di Lovren su Schick. Nel secondo tempo al 2’ pareggia Perisic che controlla supera due difensori e con un tiro di destro manda il pallone in rete.