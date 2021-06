Europei 2021: l' Olanda e l' Ucraina vincono, sconfitta per l'Austria

FRANCESCO LOIACONO - Nel Gruppo C degli Europei l’ Ucraina vince 2-1 a Bucarest con la Macedonia del Nord. Nel primo tempo al 29’ l’Ucraina passa in vantaggio con Yarmolenko che controlla su cross di Malinovskyi e con un tiro di destro manda il pallone in rete.Al 34’ raddoppia Yaremchuk, tiro in diagonale su passaggio di Yarmolenko. Nel secondo tempo al 12’ la Macedonia del Nord segna con Alioski, tiro di sinistro. L’ Olanda supera 2-0 ad Amsterdam l’ Austria.

Nel primo tempo all’11’ l’ Olanda passa in vantaggio con Depay su rigore concesso per un fallo di Alaba su Dumfries. Nel secondo tempo al 22’ raddoppia Dumfries velocissimo con un pallonetto di destro a superare in uscita il portiere Bachmann. L’ Olanda è prima in classifica con 6 punti e si qualifica per gli ottavi di finale. L’ Ucraina è seconda a 3 punti insieme all’Austria.