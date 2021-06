Federico Fashion Style, 'Io sono pazzesco' è il suo nuovo singolo

Tra i tormentoni estivi si fa spazio anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che presenta il suo nuovo singolo 'Io sono pazzesco' con cui descrive se stesso, un personaggio eccentrico che si muove tra la moda e la musica, esplodendo in un inno alla vita e alla fiducia in se stessi. Il singolo, dal 18 Giugno in radio e disponibile in tutti i digital store, è prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing ed è scritto dallo stesso in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini.

''Pazzesco per me è come dire “ciao” o “sto bene”, spiega il noto hairstylist. Tutto il mondo è pazzesco, le donne sono pazzesche, io sono pazzesco. E’ sinonimo di bellezza, di femminilità in virtù delle donne, è equivalente di star bene. Per me essere pazzesco è vita''.

Il brano è accompagnato dal videoclip con la produzione di Joseba Publishing per la regia di Valerio Matteu e coreografie di Gianluca Lanzillotta. Special guest del video Nina Moric, nel ruolo di Cleopatra. Il brano sarà la sigla del nuovo programma di Federico “Beauty Bus” in onda dal 30 Agosto su Discovery Real time.