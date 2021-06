Gaming: la storia del gioco in Italia

Vediamo insieme la storia di queste straordinarie macchine che tanto hanno appassionato e divertito i giocatori di tutto il mondo. Iniziamo da quella che viene considerata la “prima” slot machine : la Liberty Bell. Si tratta di una slot che fu inventata nel 1895 dal meccanico automobilistico americano Charles Fey, nato a San Francisco. Questa slot si caratterizzava per una costruzione semplice che ruotava attorno a tre rulli meccanici rotanti. I simboli scelti da Fey erano quelli del diamante, delle spade e del cuore. Tali simboli, erano stati dipinti sulle varie bobine e capitavano, a turno, dinanzi agli occhi dei giocatori. A questi si aggiunse in seguito l’immagine di una campana in stile Liberty. Il giocatore in grado di ottenere 3 campane consecutive avrebbe vinto ben 50 centesimi.Questa slot è ancora funzionante ed è esposta a modi museo al Liberty Belle Saloon & Restaurant a Reno, in Nevada. Il locale vanta oggi un forte turismo proprio per questa ragione. Fey si specializzò nella costruzione di slot e produsse le altre prime slot machine come la Draw Power, la Three Spindle e la Klondike. Alla luce del suo grande successo, Fey iniziò a vendere e affittare i suoi macchinari sulla base di un accordo 50/50 con vari bar, teatri e casinò.Fey continuò a realizzare slot, facendo i conti con un successo straordinario e con una domanda praticamente impossibile da soddisfare. Per tale ragione, in moltissimi chiesero al meccanico la cessione o l’affitto dei diritti di produzione e distribuzione della Liberty Bell. Fey si rifiutò per molti anni, provocando le ire dei moltissimi che ci avrebbero voluto mettere le mani sopra. La scarsa lungimiranza di Fey si dimostrò nel 1907 quando Herbert Mills, un produttore cinematografico di Chicago, iniziò a produrre una copia della slot machine di Fey che chiamò Operator Bell. Si trattava palesemente di una copia dell’opera di Fey con simboli però modificati e a tema frutta. I primi tre simboli furono i limoni, prugne e ciliegie.Le macchine erano tutte costruite allo stesso modo, con tre cerchi di metallo (i rulli) appoggiati dentro alla ghisa della macchina. Sui rulli vi erano tre bobine sopra le quali vi erano dipinti 10 simboli diversi. Come oggi, il giocatore doveva abbassare una leva che avrebbe provocato il movimento delle bobine e dei rulli. Ogni qualvolta i rulli si fermavano, il risultato era dato dal movimento meccanico che avrebbe allineato o meno i tre simboli. Ci vollero ben 60 anni prima di arrivare alle nuove slot machine elettroniche, era il 1964 e in Nevada venne costruita la strepitosa 21 machine.Per circa 30 anni, le slot machine rimasero sull’impostazione della 21 machine e solo nel 1993 assistemmo a quella che fu presentata come una vera e propria rivoluzione: le slot machine online. Furono progettate per riempire il web e offrire ai giocatori delle versioni sempre migliori, moderne e affidabili del gioco d’azzardo più amato. In pochi anni abbiamo assistito alla realizzazione di slot machine sempre più sofisticate, graficamente appaganti e con fantastici effetti sonori. Oggi, infatti, le slot vantano grafiche in 3 dimensioni, la possibilità di replicare personaggi storici, televisivi, cinematografici e videoludici e quella di aumentare a piacimento numero di rulli, combinazioni e tanto altro. In più, queste nuove slot machine presentano dei vantaggi straordinari in termini economici dati dai nuovi bonus forniti dai casinò fino alla realizzazione di giri gratuiti o free spins e tanto altro.