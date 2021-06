Ginori 1735, al Pitti Uomo il lancio della nuova collezione tableware Arcadia

Pursuit of Happiness (Segni sparsi di felicità) è il titolo dell’evento esclusivo organizzato da Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, che si svolgerà giovedì 1° luglio, in occasione di Pitti Uomo 100, presso lo store di Via dei Rondinelli, 17/r a Firenze.

Dopo la presentazione in anteprima nell’ambito della Milano Design City, l’evento celebra l’arrivo di Arcadia presso i flagship store di Firenze e Milano, sul canale e-commerce, presso lo store monobrand di Mosca e il network di rivenditori autorizzati in Italia e punti vendita in selezionati Department Store e Specialty Store multimarca di alto livello nel mondo.

Nata dalla collaborazione con il fashion designer Orazio Stasi, Arcadia è un luogo di fuga immaginario, un mondo abitato da creature fantastiche, libere, che si muovono lasciando segni sparsi di felicità. Un sogno, un ritorno all’infanzia per Ginori 1735 che con Arcadia mostra un luogo onirico dove tutto è possibile. Un tocco surreale che fa venir voglia di inseguire i personaggi portatori di gioia, ottimismo e libertà, per trovare anche la propria felicità: the pursuit of happiness.

Flore amantes, Flying kisses, Lumachino, Florimani, Ciccirillo, Pasqualino Marino, Zazello, Keith in the Sky, Florocchium, Bacio fiore e Dragonello sono gli abitanti di Arcadia: fiori con gli occhi, piante baffute, cavallucci marini, angeli e diavoletti, disegnati su piatti, vassoi, tazze e teiere, popolano con leggerezza e delicatezza l’armonia dei giardini all’italiana.

Durante l’evento, su invito con posti limitati a causa della normativa sanitaria in vigore, Orazio Stasi, guest of honor, racconterà, attraverso i suoi acquerelli, la storia dei personaggi che popolano la collezione Arcadia. L’evento vedrà anche on stage il flower designer Dylan Tripp, che creerà live uno special gift ispirato al mondo fiabesco di Arcadia.

In occasione della presentazione sarà, inoltre, lanciata una speciale playlist su Spotify ispirata ai personaggi di Arcadia.