Baresi DOC, l’ultimo libro di Vittorio Polito

di PIERO LADISA – Lo avevamo lasciato negli scorsi mesi con una pubblicazione che rendeva omaggio alla baresità e lo ritroviamo, in questo inizio d’estate, con l’uscita della sua ultima novità editoriale dal titolo Baresi doc (Wip edizioni 2021, pp 158, € 18). Vittorio Polito, storico collaboratore del Giornale del Puglia con il quale vanta una sodalizio ultra decennale, alla “tenera” età di 85 anni continua a sfornare libri dimostrando l’energia di un ragazzino. Con questa ennesima opera, che esalta alcuni tra le personalità più importanti del capoluogo pugliese, Polito sottolinea ancora una volta quel cordone inscindibile che lo lega alla città che gli ha dato i natali e che continua a raccontarcela in tutte le salse trovando sempre nuovi modi per argomentarla.





Il libro si apre con una poesia dello stesso Polito denominata Barè mì, dove vengono marcati alcuni tra gli aspetti che rendono la città di San Nicola un unicum nel panorama nazionale ed internazionale. La presentazione invece è affidata al giornalista e scrittore Nicola Simonetti che sottolinea l’importante lavoro a cui ha dovuto far fronte Polito per la scrittura di questo testo, dove i vari personaggi passati in rassegna sono accumunati da quel filo rosso avente come comune denominatore quell'incidenza storica che si è succeduta nel corso dei vari secoli. La postfazione è invece affidata al Dott. Vito Ferri, direttore del Giornale di Puglia, che evidenzia le qualità giornalistiche del Polito autore di vere e proprie chicche che quotidianamente arricchiscono la nostra testata giornalista.





Tra le personalità presenti in Baresi doc, che come ci ricorda lo stesso Vittorio Polito nell’introduzione può essere considerato un vero e proprio aggiornamento del volume I Baresi scritto nel 1980 da Pasquale Sorrenti, non potevano mancare coloro che hanno provveduto a fare la storia con la esse maiuscola della città di Bari: i sessantadue marinai di San Nicola. Un argomento, quello relativo al Santo di Myra e alle varie sfumature culturali che ne fanno da contorno, che da sempre fa da cornice alle opere di Polito.





Il libro termina con la sezione Dicono di me… dove vengono riportate le testimonianze di coloro che hanno conosciuto Polito, non solo nella veste di storico giornalista ma anche dal punto di vista umano: una persona eccezionale, dotata di un’enorme statura culturale che meriterebbe senza ombra di dubbio maggiore considerazione a livello locale.





Baresi doc è un testo che non può assolutamente mancare nella librerie personali di ogni cittadino barese amante della propria città. È un lungo tuffo nel passato fino ad arrivare al presente che ci permette di riassaporare le radici della nostra terra che, purtroppo, alle volte si fa fatica a ricordare.