Giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare: domani la fontana di piazza Moro si illumina di lilla

Il digiuno, la restrizione alimentare, le crisi bulimiche, il vomito autoindotto, l’assunzione impropria di diuretici e/o lassativi al fine di contrastare l’aumento ponderale, sono i principali sintomi di chi soffre di DCA. La V Giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare è promossa per aiutare medici, psichiatri, psicologi, nutrizionisti, ricercatori accademici, studenti ed esperti a connettersi e collaborare, tenendosi aggiornati sui recenti sviluppi nella ricerca di tali disturbi.

BARI - Domani, mercoledì 2 giugno, Giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare, la fontana monumentale di piazza Moro si illuminerà di lilla per sensibilizzare i cittadini sui rischi di un fenomeno in crescita costante negli ultimi anni. I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del proprio corpo.