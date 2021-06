Giovanni Allevi torna con la nuova composizione per pianoforte solo ''Kiss me again''

Il M° Giovanni Allevi, dopo l’album Equilibrium per pianoforte e orchestra sinfonica e Hope per coro polifonico e orchestra, ritorna al suo strumento prediletto con un coinvolgente brano per Pianoforte Solo. KISS ME AGAIN, questo il titolo della composizione disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, racconta gli abbracci, i baci e i momenti di incertezza che tutti noi abbiamo condiviso e vissuto.

"Kiss me again” - racconta Giovanni Allevi - “segna il mio ritorno al pianoforte dopo un lungo periodo di riflessione. La ballad è un'esplosione lenta e leggera di positività. Spero possa regalare a tutti l'entusiasmo per un nuovo inizio, la voglia di ricominciare ad inseguire i propri sogni, senza darla vinta al destino. Avere finalmente la possibilità di eseguirla dal vivo nei prossimi concerti estivi è un'emozione travolgente, perché mi riporta al tormento, alle speranze e alla gioia liberatoria che tutti abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo."

L'ascolto di KISS ME AGAIN ci accompagna lungo un percorso interiore, dal tormento iniziale al sollievo e alla luce. Una musica calma e rilassante che incanta al primo ascolto. Il dialogo tra due melodie – una lineare e definita, l'altra concitata e tendente verso l'apice dell'emozione – crea un'emozione ancora più intensa nell’ascoltatore.

Si tratta del primo singolo di una raccolta più ampia di inediti per pianoforte solo che il compositore italiano ha creato durante questi tempi di grandi sconvolgimenti collettivi, interpretando le speranze dell'umanità, la voglia di vivere e respirare, il desiderio di un futuro radioso.

La copertina che accompagna l’uscita del singolo contiene nel suo intimo una miriade di simbologie nascoste: l’amore adolescenziale, i colori della vita intra uterina, il tratto pixellato degli esordi della realtà virtuale, un senso di buono ed affettuoso che emerge dall’inquietudine lasciata alle spalle. Dopo mesi in cui l’affetto è stato mediato dai bit di un computer, la musica finalmente riesce a trasformare quei pixel in abbracci e baci reali.

La composizione KISS ME AGAIN sarà accompagnata da un meraviglioso videoclip, di prossima uscita, girato nella cornice magica dello stretto a Reggio Calabria, che vede la partecipazione straordinaria dei top dancers del Teatro alla Scala di Milano, Virna Toppi e Gioacchino Starace.

Compositore, pianista e filosofo, Giovanni Allevi è tra gli artisti italiani più amati al mondo. Con le sue note ha dato un volto nuovo alla musica classica avvicinando milioni di giovani al pianoforte e alla composizione. Oltre alla Musica, si è dedicato con successo alla scrittura, pubblicando nell’ultimo anno il saggio filosofico REVOLUZIONE su innovazione, follia e cambiamento, e come autore e conduttore della innovativa serie televisiva ALLEVI IN THE JUNGLE (docuserie disponibile su RaiPlay), in cui il compositore incontra e dialoga con artisti e poeti di strada, alla ricerca del senso della vita.

Nei prossimi mesi l’artista tornerà sul palco per una serie di attesissimi appuntamenti, tra concerti e incontri di musica e parole. Di seguito le prime date confermate.





7/7 LUCERNA - KKL Saal

10/7 SARZANA (SP) - Cittadella Firmafede

22/7 ARCO (TN) - Giardino del Castello

29/7 CUNEO - Piazza Virginio

7/8 TAGLIACOZZO (AQ) - Chiostro San Francesco

10/8 MONTALTO (VT) - Parco Archeologico di Vulci

11/8 DIAMANTE (CS) - Teatro dei Ruderi di Cirella

13/8 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) - Fortezza Mont’Alfonso

14/8 LERICI (SP) - Piazza San Giorgio

24/9 TREVISO - Teatro Mario del Monaco

25/9 PESARO - Teatro Sperimentale