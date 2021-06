Putignano, il centro storico riparte da Dante

PUTIGNANO - Ripartiamo dai luoghi e dalle eccellenze, riscopriamo la bellezza del turismo lento e sostenibile. Putignano si sta preparando a “Racconti di Carta”, la mostra interattiva all’aperto nel centro storico che attraverso l’arte della cartapesta, dal 1° luglio al 30 settembre, celebrerà Dante e la Divina Commedia.Un progetto a cura del Comune di Putignano e Fondazione Carnevale di Putignano. Un’iniziativa che fa parte di una serie di azioni che l’amministrazione guidata dalla sindaca Luciana Laera sta cercando di proporre per il centro storico, al fine di costruire un luogo che metta al centro della sua vita la bellezza.«L’idea – dichiara Rossana Delfine, assessora alla Cultura e al Turismo di Putignano – è valorizzare attraverso una delle peculiarità della nostra tradizione, l’arte della cartapesta, il luogo che negli ultimi 15 anni ha conosciuto una rinascita e rappresenta, a nostro avviso, la destinazione naturale delle espressioni di bellezza. E sarà proprio il centro storico, con i suoi angoli noti e meno noti, a celebrare con “Racconti di Carta” i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Un’idea condivisa fin da subito con la Fondazione Carnevale di Putignano, la cui mission è portare la cartapesta all’attenzione della collettività. Cartapesta che si mostra come una serie di “racconti” al servizio della creatività e dell’arte. Una sfida che le nostre artigiane e i nostri artigiani hanno accolto e colto nel miglior modo possibile, come abbiamo percepito visitando in questi mesi di lavoro le botteghe della cartapesta.Maestranze, amministratori e addetti ai lavori – prosegue l’assessora Delfine – sono all’opera per dare a Putignano l’opportunità, questa estate, di rinascere attraverso la cartapesta e nel centro storico. Un centro storico che ospiti in maniera lenta e sostenibile il viaggiatore, così come lo stesso putignanese. Un centro storico che, nella nostra visione di vivibilità, accolga e coniughi in maniera gentile chi questo luogo lo abita e chi in questo luogo lavora».Dall’idea, che ha coinvolto in primis la sindaca Luciana Laera e tutta la maggioranza, alla realizzazione dell’evento, un ringraziamento alle menti e alle braccia che stanno curando la regia di questo progetto: la consigliera Angela Fontana per la sua preziosa consulenza scientifica e Raffaella Bianco, i consiglieri Francesco Geografo, Giandomenico Genco e Mimmo Lefemine, il presidente del Consiglio Comunale Michele Vinella; per la Fondazione Carnevale la vice presidente e coordinatrice del progetto Mary Adone, il responsabile della comunicazione Alessio Casulli e il presidente Maurizio Verdolino; Dino Parrotta per la direzione artistica, Vito Sabatelli per la direzione tecnica e tutte le maestre e i maestri cartapestai che stanno realizzando le opere d’arte. Non resta dunque che attendere qualche giorno ancora per uscire a «riveder le stelle».