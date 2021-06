Gp F1 Azerbaijan: Perez vince a sorpresa su Red Bull

A conquistarlo è stato Sebastian Vettel che, partendo dall'undicesima posizione, per la prima volta in questo Mondiale, ha portato l'Aston Martin sul podio. Terza l'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc e ottava l'altra Rossa condotta da Carlos Sainz. Prossima gara il 20 giugno a Le Castellet per il Gran Premio di Francia con Verstappen che resta al comando della classifica conduttori con 105 punti, seguito da Hamilton con 101.

Sergio Perez su Red Bull è il vincitore del Gran Premio di Azerbaigian, corso sul circuito cittadino di Baku nel pomeriggio di domenica 6 giugno 2021. Il successo del pilota messicano è stato clamoroso per l'epilogo della corsa, segnato dallo scoppio della gomma posteriore sinistra della monoposto del compagno di squadra Verstappen, avvenuto a 5 giri dalla fine e da un errore di Lewis Hamilton che, classificatosi poi quindicesimo, è andato dritto, perdendo così il secondo posto.