Il Vittorio Veneto sarà smantellato in Turchia

La notizia, appresa da fonti vicine allo Stato Maggiore della Marina e pubblicata su Facebook, ha rammaricato gli appassionati di Storia navale e fra i marinai in congedo, che auspicavano una sua trasformazione in museo.

- Alle 4.45 di martedì 8 giugno 2021 l'incrociatore Vittorio Veneto, nel silenzio ancora notturno della città, ha attraversato per l'ultima volta il Ponte Girevole di Taranto. Una delle ammiraglie della flotta della Marina Militare italiana, in servizio dal 1969 al 2003, è diretta in Turchia dove sarà smantellata.