Serie C, calcio femminile: il Lecce pareggia 2-2 fuori casa con la Res Roma

Al 95’ Sharon Cazzato del Lecce non concretizza una buona occasione. Il Lecce è quarto in classifica con 33 punti. Il Palermo riposa è primo con 46 punti ed è promosso in B. Il Trani vince 3-2 in casa col Monreale ed è sesto a 23 punti. Il Chieti pareggia 1-1 in Abruzzo col Pescara. Il Crotone prevale 4-2 in casa col Sant’ Egidio. La Ternana si impone 3-1 in Umbria col Formello. Nella ventunesima giornata il Lecce giocherà domenica 13 Giugno alle 15 a Collepasso col Chieti. Il Trani sfiderà in trasferta il Sant’Egidio.

- Nella ventesima giornata del girone D di Serie C di calcio femminile il Lecce pareggia 2-2 a Tor Bella Monaca con la Res Roma. Nel primo tempo al 45’ passa in vantaggio la Res Roma con Valentina Simeone, tiro al volo. Al 48’ raddoppia Veronica Spagnoli, tiro in diagonale. Nel secondo tempo al 2’ le pugliesi riaprono la gara con Serena D’ Amico, che si coordina supera due calciatrici delle giallorosse e con un tiro di destro manda il pallone in rete. Al 5’ pareggia Roberta Costadura su punizione.